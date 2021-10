La situazione della Fiorentina, si capisce, è abbastanza complessa. Lo rimarca l'edizione locale de La Nazione, notando che non solo Vlahovic è un separato in casa, ma che anche chi dovrebbe farne le veci, ovvero Kokorin, no dà garanzie. Per questo non sarebbe strano se nel mercato di gennaio si cercassero altri due attaccanti per rinnovare il reparto. I nomi rimangono quelli di Belotti, Raspadori, Scamacca, Mayoral, Milik, Petagna, Lucca, Cabral. E gli ultimi due in ordine di tempo sono quelli di Piatek, circolato a lungo nelle scorse sessioni, e Luka Jovic, che potrebbe salutare il Real Madrid in prestito.