Fiorentina, altro allarme per Arthur. Le condizioni del centrocampista

Autentico faro del centrocampo della Fiorentina nel corso dei primi mesi, oggi Arthur Melo è irriconoscibile rispetto ad inizio stagione. Il rendimento del brasiliano appare in netta flessione nell'ultimo periodo e il motivo è da ricercare nelle condizioni fisiche del regista viola di proprietà della Juventus. Italiano dopo la sconfitta di Bologna ha dichiarato che il ragazzo è al 40% delle sue condizioni. In realtà probabilmente la percentuale ancora più bassa è le sue condizioni stano preoccupando non poco la piazza viola.



ANCORA IN DUBBIO - Secondo le ultime indiscrezioni che emergono dal Viola Park, il ragazzo non sta recuperando adeguatamente e, non ancora al meglio, la sua presenza è in fortissimo dubbio in vista della sfida con l'Empoli di domenica prossima al Castellani. Italiano dovrà dunque fare affidamento su almeno uno fra Mandragora e Maxime Lopez.