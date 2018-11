L’ennesima occasione sprecata. Marko Pjaca ha fatto fiasco un’altra volta. Nelle idee di Stefano Pioli - scrive ViolaNews.com - il croato (ma non solo lui ovviamente) avrebbe dovuto aprire l’arroccata difesa del Frosinone. Così, però, non è stato. Anzi, questa volta la deludente prestazione del dieci viola fa ancora più rumore perché arrivata contro un avversario modesto che lotterà fino alla fine per salvarsi. Doveva essere il giocatore in più della Fiorentina. Al momento è uno dei tanti uomini in meno. È ancora giusto aspettarlo?