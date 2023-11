La leggenda si ripete. Un nuovo “lavaggio sbagliato” mescola la passione viola, i colori di Firenze, l’energia dei suoi tifosi e lo sguardo giovane e internazionale di tre talenti innamorati della nostra città e della sua eredità sportiva. Ecco il quarto kit ufficiale 23/24 pic.twitter.com/qkNKmQeJZy — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 28, 2023

Una delle tante leggende che aleggiano intorno alla maglia della Fiorentina, è che il colore viola sia nato a causa di un lavaggio sbagliato alle primissime divise bianche e rosse. Si tratta di un falso storico che, però, continua ad essere al centro di tanti racconti popolari. La stessa Fiorentina ha voluto giocare proprio su questo presentando la sua quarta maglia in collaborazione con con il Polimoda di Firenze. Si tratta di una divisa dalle tonalità salmone e che, in un buffo video promozionale, nasce proprio da un lavaggio sbagliato in lavatrice.