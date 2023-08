Tiene banco in casa Fiorentina la situazione Castrovilli. Il calciatore viola si sta infatti sottoponendo oggi ad un intervento chirurgico al ginocchio dopo il mancato trasferimento al Bournemouth. Secondo quanto scrive La Nazione, per lui si profila un nuovo stop ed è molto probabile che la Fiorentina lo escluda dalle liste in questa prima parte di stagione.