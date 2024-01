Fiorentina, Amoruso stronca Ikoné: 'Ma chi lo compra? meglio strappare il suo cartellino'

Non è certamente un momento facile per Jonathan Ikoné. Il francese, protagonista in negativo della semifinale di Supercoppa Italiana in cui si è procurato un rigore che ha poi spedito in cielo, è anche al centro di alcune voci di mercato. Roma e Fiorentina stanno discutendo della possibilità di imbastire uno scambio che coinvolge anche Andrea Belotti. L'esperienza in viola di Jorko, in ogni caso, resta negativa e a rincarare la dose dopo due anni di permanenza in riva all'Arno ci ha pensato l'ex difensore Lorenzo Amoruso che ha parlato così ai microfoni di Radio Bruno Firenze.



BOCCIATO - "Una battuta su Ikonè? Strappiamo il suo cartellino che è meglio. Che significa che i rigori li calcia in allenamento? Ci sono i famosi giocatori del giovedì, ho avuto la possibilità di incontrarne molti in carriera. Sono quelli che non reggono la pressione della partita, con l'adrenalina di avversari e tifosi è un'altra cosa. È giovane, ma è difficile venderlo. Sarebbe fantastico ricavarne dieci milioni che chiede la Fiorentina. Il calcio francese nasce per vendere, non per comprare. Hanno grandi qualità nel calcio giovanile e molti calciatori naturalizzati. Piuttosto che ricomprarlo, ne tirano fuori un altro più giovane e promettente."