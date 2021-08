La Nazione (Firenze) scrive che Sofyan Amrabat è ancora in fase di recupero dopo l'operazione alla quale si è sottoposto. Non gioca una partita ufficiale da Marocco-Ghana dell'8 giugno, perciò dovrà bruciare le tappe assieme agli altri nazionali di rientro alla Fiorentina. Che, per inciso, non ha ancora ricevuto proposte ufficiali dal Torino, la squadra di Juric che rivorrebbe il centrocampista in prestito. Il via libera dei medici dovrebbe arrivare, si legge, alla fine della prossima settimana.