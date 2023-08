Sembra essersi definito un testa a testa per il cartellino di Sofyan Amrabat. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Mediaset, però, al momento il classe '96 preferirebbe rimanere in Italia piuttosto che provare l'avventura in Premier. Per questo motivo, appare in vantaggio la Juventus rispetto al Manchester United. L'ostacolo è il prezzo: 25 milioni di euro chiesti dalla Fiorentina.