Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, ha parlato al nuovo sito della società viola:



"Penso che un centrocampista moderno debba essere forte fisicamente, rapido e veloce sia con i piedi che con la testa. Non bisogna essere solo in grado di attaccare o difendere. E’ necessario essere completi. In passato mi piaceva molto Yaya Toure, anche se adesso non è più così giovane. Poi ci sono Thiago Alcantara e Kevin De Bruyne. Questi tre centrocampisti in uno creerebbero un centrocampista fantastico, considerate le loro caratteristiche. Penso che la cosa più importante sia godersi ogni giorno e lavorare duro. Avere sempre voglia di imparare, di crescere. Poi ci sono altri aspetti importanti. Bisogna lavorare molto in palestra, ma anche fuori dal campo. Vedere i video delle proprie prestazioni ed analizzare i propri errori .Per un centrocampista è fondamentale infatti passare bene il pallone, sapere sempre dove si trovano i compagni e cercare l’uomo smarcato. Il centrocampo è il cuore della squadra è fondamentale essere sempre sul pezzo".