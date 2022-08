Oltre al tecnicoancheha partecipato alla conferenza stampa alla vigilia del preliminare contro il Twente. Queste le dichiarazioni del centrocampista della Fiorentina:"E’ una partita speciale per me perchè sono nato in Olanda, dove ho passato 20 anni della mia vita. Credo che comunque sarà una serata speciale per tutta la squadra. Ho già giocato in Champions ed Europa League, queste serate sono bellissime ed emozionanti. Non vedo l'ora di giocare davanti ai nostri tifosi. Abbiamo lavorato molto forte per arrivare qui e adesso per noi diventa fondamentale raggiungere i gironi di Conference League”.Il centrocampista marocchino ha parlato del: "Sono la tipica squadra olandese che vuole giocare dal basso. Sono molto preparati ed hanno un mister forte, anche se pure noi lo abbiamo. (ride ndr) Anche noi comunque siamo forti ed abbiamo fiducia: abbiamo cercato di prepararla nel migliore dei modi. Sono sicuro anche, e vorrei ringraziarli, che i nostri tifosi ci daranno una grande mano: sono fondamentali per noi. Mi auguro si faccia qualcosa di importante domani".Un commento anche alla vittoria di domenica contro la: “"È stato molto importante iniziare con i tre punti. Penso che siano meritati perché abbiamo creato molte occasioni. Dobbiamo migliorare nel chiudere prima la partita. Domani sarà importante fare gol, perché in Olanda sarà dura con i loro tifosi. Sono fiducioso e pronto a dare tutto per la squadra"Infine ha parlato di cosa potrebbe: "Sono convinto che un giocatore debba sempre pensare ad imparare e migliorare. Il mister parla sempre con me e grazie a lui sono un centrocampista più completo di rispetto al passato, ed ovviamente non si finisce mai di imparare. Adesso mi sento bene, ho fiducia totale. Mi serviranno più partite per essere al top, ma mi sento carico già da ora".