Al termine della partita di ieri contro ilil centrocampista dellaha parlato ai microfoni del club per commentare la prestazione della squadra di. Questo un estratto delle dichiarazioni del marocchino:“Abbiamo giocato molto bene dal primo minuto, col pressing alto, con coraggio, con fiducia. Grande partita, meglio di quella dell’ultima stagione quando abbiamo finito lì. Forse oggi ci è mancato solo il gol, meritavamo i tre punti. Personalmente cerco sempre di dare tutto per la squadra, i nostri tifosi e la società. Adesso ho la fiducia del mister, una cosa molto importante per me: lui mi parla continuamente per aiutarmi. Non si può giocare sempre al top, ma spero di farlo cosi ogni settimana.Tutti abbiamo fatto una grande partita insieme, ci siamo aiutati tra di noi ed abbiamo dato tutto. Cosi facendo siamo molto forti”.Ha poi commentato il coro fatto dai tifosi viola per lui: “Sì, mi è piaciuto molto, spero che faremo di più. Sono molto contento, ho sempre detto ai nostri tifosi che si sono fatti trovare sempre con noi, in casa e in trasferta.Mercoledì è vicino ma faremo di tutto per recuperare più velocemente possibile. Sarà una trasferta dura ma andremo ad Udine per vincere”.Infine ha speso parole per il presidente Rocco Commisso, che a fine partita è andato negli spogliatoi a complimentarsi con la squadra: “Lui è molto importante per me. Quando è qui si fa sempre sentire. E’ molto importante per la Fiorentina e per tutto quello che ha fatto per il club lo reputo un grande uomo”: