Fiorentina, Amrabat delude a Manchester. A giugno tornerà a Firenze

In casa Fiorentina potrebbe già esserci la certezza per un nuovo arrivo nel corso della prossima sessione di calciomercato. No, non si tratta di un nuovo acquisto, ma del rientro di un giocatore dal prestito. Stiamo parlando di Sofyan Amrabat, che dopo la scorsa stagione (in cui ha brillato soprattutto durante i mesi del Mondiale qatariota) ha fatto le valigie e nelle ultime ore della scorsa finestra ha raggiunto Manchester sponda United. Un trasferimento di cui si era parlato a lungo, ma perfezionato solamente alle battute finali. Il matrimonio coi Red Devils, però, potrebbe presto giungere a conclusione.



RESO - Anzi, stando a quanto riporta il Manchester Evening News, la decisione è già stata sostanzialmente presa: il marocchino, che è a Manchester in prestito, non verrà riscattato. Troppi, secondo la società inglese, 25 milioni di riscatto più 5 di bonus a fronte di un rendimento non ritenuto soddisfacente.