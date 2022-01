Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina attualmente impegnato in Coppa d'Africa con il suo Marocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni al corrispondente di Radio Sportiva: sul giocatore persistono le voci relative al Torino del suo maestro Ivan Juric.



"​Ogni giocatore vuole giocare, sono felice di essere qui in nazionale. È stata una gara difficile (2-2 contro il Gabon, ndr), ma l'importante è aver vinto il girone. Ora dobbiamo continuare così e sperare di fare cose buone nel corso del torneo. Se la Coppa d'Africa può aiutarmi a trovare un'altra squadra? Non lo so. Io sono felice di essere qui e di giocare, penso a recuperare il ritmo partita, poi vedremo cosa succederà nelle prossime due settimane. Se ho sentito Juric? Non ho avuto nessun contatto con lui, ma è come un secondo padre per me. Non so cosa succederà, sono domande da fare al mio agente. Sono concentrato sulla Coppa d'Africa e sul Marocco, questa è la cosa più importante in questo momento".