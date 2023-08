La Fiorentina ha diffuso l'elenco dei convocati per la sfida di domani contro il Lecce: spiccano le assenze di Sofyan Amrabat e Luka Jovic, che ormai sono fuori dai piani di Vincenzo Italiano e in attesa della loro sistemazione sul mercato. Per il serbo c'è stato un sondaggio dell'Olympiakos, per il marocchino si aspetta l'offerta giusta del Manchester United o anche del Napoli, che ha fatto registrare un nuovo interesse nelle ultime ore. Di seguito l'elenco viola.