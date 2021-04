Nove partite per riscattare una stagione in chiaroscuro. La missione di Sofyan Amrabat è chiara, non semplice ma certamente stimolante scrive stamani il Corriere Fiorentino. Nelle ultime settimane il centrocampista marocchino è stato avvolto dai tormenti. Qualche fastidio fisico alla schiena, ma soprattutto contraccolpi sul piano psicologico: adesso è il momento di lasciarsi tutto alle spalle e puntare su un finale di stagione che ridia tranquillità alla squadra, anche questo è uno dei compiti di Beppe Iachini. Sullo sfondo aleggia l’interesse del Milan e di altri club che vorrebbe rilanciarlo. Niente da fare, è con la maglia viola che Sofyan vuole dimostrare di valere l’investimento che la società poco più di un anno fa ha realizzato facendo all-in su di lui.