Nonostante si sia rivelato tra i più in forma di questo primo spezzone di stagione a pochi giorni dalla delicata partita di Bergamo contro l’Atalanta l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, oltre che a dover fare i conti con gli acciacchi in attacco, dovrà fare i conti anche con le condizioni fisiche di Sofyan Amrabat. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa luce sulla situazione del marocchino che tornerà dagli impegni con la propria nazionale, e quindi disponibile, solo a partire dall’allenamento di questo pomeriggio.



Come mai questo ritardo? Il giocatore sta seguendo il programma di viaggio predisposto per lui dalla Federazione del Marocco: rientrerà nella giornata di oggi come programmato e d’accordo con la società gigliata. Trattamento diverso da quanto riservato ai compagni di nazionale Sabiri e Cheddira che hanno fatto ritorno alla Sampdoria ed al Bari nella giornata di mercoledi. Questo pomeriggio per lui è in programma una semplice seduta di scarico: verrà valutato dallo staff medico dopo le fatiche accumulate nelle amichevoli contro Cile e Paragay e farà lavoro di scarico, contando anche che nel match con il Verona aveva accusato alcuni fastidi muscolari.