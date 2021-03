La grande sfida di Prandelli, adesso è quella di rivalutare in via definitiva anche Sofyan Amrabat, fino ad oggi in costante difficoltà a livello fisico e tattico. Il marocchino è la nuova battaglia da vincere da parte del tecnico, che dopo l'esclusione con il Benevento spera di riavere il numero 34 a disposizione contro il Milan domenica sera. Così racconta il Corriere dello Sport.