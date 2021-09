Buone notizie, per fortuna, per la Fiorentina: Sofyan Amrabat e Youssef Maleh, protagonisti loro malgrado insieme alla nazionale del Marocco di momenti di tensione, sono tornati a Firenze e sono già a disposizione di Vincenzo Italiano per la seduta pomeridiana. I due viola e i loro connazionali sono dovuti rimanere chiusi in albergo domenica per evitare i rischi derivanti dal tentativo di golpe che ha avuto luogo a Conakry, la capitale della Guinea, dove il Marocco sarebbe stato di scena. Adesso è tutto alle spalle: all'orizzonte c'è l'Atalanta e l'unico "colpo" sarà quello tentato dalla Fiorentina al Gewiss Stadium.