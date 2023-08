Rimane in auge la questione che riguarda il futuro di Sofyan Amrabat. Il marocchino è alla ricerca di una squadra in grado di offrire alla Fiorentina i 25 milioni richiesti, ma per ora nessuna pretendente sembra voler tentare l'affondo. Come sottolinea la Nazione, il Manchester United aspetterà gli ultimi giorni di mercato alla ricerca di uno sconto, mentre in Italia il Napoli sembra voler fare sul serio per l'ex Verona. Dunque, davanti a uno scenario di questo tipo, la Fiorentina potrebbe decidere di valutare l’addio ad Amrabat con una formula diversa da quella della cessione (immediata) a titolo definitivo. Come? Prestito oneroso con diritto (magari obbligo di riscatto da far valere nel giugno 2024.