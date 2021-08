Il cerchio si restringe: con il Torino su Pobega, Sofyan Amrabat rimane conteso da Napoli e Atalanta. Già, proprio l'Atalanta che si è inserita all'ultimo soffiando Zappacosta ai viola, e che per questo sembrava automaticamente svantaggiata nella corsa al marocchino. Invece, secondo quel che Calciomercato.com ha avuto modo di raccogliere, la dirigenza viola continua a parlare con i vertici atalantini (oltre che con quelli partenopei). Da parte della Fiorentina ci sarebbe la volontà di provare a rilanciare Amrabat dopo un'annata deludente, ma il giocatore non si sente a proprio agio nell'ambiente tattico proposto da Italiano, e vorrebbe trasferirsi alla corte di Gasperini o di Spalletti, graditi entrambi.



CHI LO PRENDE? - A questo punto, lo prende chi fa l'offerta migliore. Fermo restando che nessuno dei due club ha le capacità economiche per assicurarselo a titolo definitivo, la strada giusta può essere quella del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. La Fiorentina cederà solo ad una cifra di riscatto abbastanza alta, intorno ai 15 milioni di euro come minimo, dato che appena un anno e mezzo fa Amrabat era costato 20 milioni più bonus. L'acquisto più caro della storia viola, a quel tempo. Poi è arrivato Nico Gonzalez a togliere anche questo primato.