Trovano conferme le indiscrezioni trapelate nella serata di ieri: il centrocampista marocchino della Fiorentina Sofyan Amrabat dovrà sottoporsi ad un'operazione per curare un piccolo problema di pubalgia.



I TEMPI DI RECUPERO - Fortunatamente, non si tratterebbe di un intervento importante: Amrabat potrà tornare in campo dopo appena due settimane. Non saranno però due settimane insignificanti, dato che è in programma il ritiro di Moena, in Trentino.