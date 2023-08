Dopo il colpo Vranckx la Fiorentina deve risolvere la questione riguardante Sofyan Amrabat. Il marocchino è in area di partenza da mesi, ma ancora non c'è stata la fumata bianca. L'obiettivo è cederlo per chiudere la sessione di calciomercato con l'acquisto di un nuovo difensore, soprattutto se Quarta andasse al Betis.