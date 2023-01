Nonostante il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat, dopo esser stato a lungo sotto i riflettori, da qualche settimana sia sparito dai radar del calciomercato, quest’oggi arriva una notizia che potrebbe spaventare i tifosi della Fiorentina. Parlando dell’interesse del Barcellona per il numero 34 viola, il portale sportivo iberico Revelo ha rivelato un dettaglio da non sottovalutare.



Secondo quanto riportato Amrabat nella giornata di domenica, il giorno dopo la cocente sconfitta casalinga contro il Torino, si sarebbe recato proprio a Barcellona: il centrocampista avrebbe presenziato alla partita dei blaugrana contro il Getafe in programma il pomeriggio.



Chiaramente, visti i due giorni liberi concessi alla squadra viola da Vincenzo Italiano, il viaggo del marocchino in Spagna sarebbe stato strettamente personale, ma è chiaro che adesso le voci si susseguono. Xavi avrebbe infatti individuato in lui l’erede perfetto di Sergio Busquets, ormai alla fine del suo percorso al Barcellona.