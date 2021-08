Sofyan Amrabat sta lavorando per rientrare a disposizione di Italiano dopo l'operazione che lo ha interessato a causa di un principio di pubalgia, ma su di lui c'è l'interesse di alcune squadre. Il Napoli è l'ultima in ordine di tempo in Italia, e il giocatore si chiede se non sia il caso di accettare, dato che la sua collocazione nel 4-3-3 della Fiorentina è complicata. Ma sarà necessario convincere la dirigenza viola, Commisso in testa, a dichiarare implicitamente la non riuscita dell'operazione che un anno e mezzo fa aveva sorpreso tutti. Lo scrive La Repubblica (Firenze).