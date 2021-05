La Fiorentina continua a guardarsi introno, cercando il profilo giusto per la panchina della prossima stagione. Come riporta La Nazione, oltre ai tre già ampiamente in corsa, De Zerbi, Juric e Gattuso, ci sono altri due nomi da seguire. Italiano dello Spezia e Dionisi dell'Empoli sono profili che piacciono, e i viola potrebbero comunque seguirli.