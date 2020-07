La Fiorentina, dopo il rinnovo di Juric al Verona, è sempre più impegnata nel cercare di risolvere il puzzle relativo all'allenatore. La conferma di Iachini pare difficile, e la dirigenza viola sta seguendo alcuni tecnici. Giampaolo sembra lontano, mentre Di Francesco potrebbe essere il tecnico giusto, così come non va sottovalutata la pista Marcelino. De Rossi è comunque una suggestione, anche se dall'ambiente viola circola l'idea che possa arrivare un altro allenatore, di alto profilo, per provare a sognare da subito. Così riporta La Nazione.