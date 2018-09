Il centrocampo del Chievo non è quello della Juventus o del Napoli ma - come scrive La Nazione - Edimilson Fernandes ha dato una ottima impressione e le sensazioni sono state positive. Stefano Pioli, vista anche l'assenza per squalifica di Jordan Veretout, dovrebbe riproporre lo svizzero - convocato per la Nations League dalla Svizzera - contro l'Udinese: al centro delle operazioni, senza lampi, ma tanta semplicità e linearità. Un gioco scolastico, insomma, che dovrà incidere anche con i bianconeri.