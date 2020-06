L’Inter prende tempo sul versante Biraghi. La prima finestra utile per trattare i prestiti, che si è chiusa ieri, non ha visto sviluppi su questo fronte, e allora i nerazzurri e la Fiorentina si siederanno al tavolo delle trattative tra il 17 e il 19 agosto. 12 milioni non sono tanti, ma la società del presidente Zhang vuole rinnovare le corsie e Biraghi, pur cresciuto nel vivaio e quindi utile per le liste, non ha la certezza di rientrare nel progetto. Tutto rimandato, dunque, anche per la permanenza di Dalbert, che verrà discussa di pari passo. Lo riporta il Corriere dello Sport.