La Fiorentina sta cercando un nuovo attaccante, che posso garantire il salto di qualità, e due strade portano a giocatori della Bundesliga. Come riporta La Nazione, resta sempre in piedi la soluzione Marcus Thuram del Borussia M'Gladbach. Il profilo è sempre piaciuto ai viola e l’operazione è possibile. Come possibile è ipotizzare la Fiorentina nella scia di Piatek, pronto a lasciare l’Hertha Berlino per ritentare un’avventura in Italia dopo aver chiuso a gennaio, con il Milan. Barone e Pradè hanno seguito Piatek già in inverno, appunto, prima che il Milan lo cedesse all’Hertha. Piatek piaceva ma aveva un prezzo folle. Cosa che adesso si è del tutto ridimensionata. L’attaccante, infatti, può arrivare a Firenze in prestito con un riscatto da ridiscutere anche nel 2022.