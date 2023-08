Secondo quanto racconta Repubblica oggi, la Fiorentina continua a tenere sotto controllo il nome di Tommaso Baldanzi. Tuttavia, il giovane azzurro non sarebbe l'eventuale sostituto di Castrovilli, per cui dovrà essere trovata una soluzione. Bensì, il classe 2003 è considerato in casa viola come l'erede di Barak, che non sta dando garanzie dal punto di vista fisico.