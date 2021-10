L'infortunio di Gaetano, risalente ormai a quasi un mese fa, comincia a preoccupare seriamente, nonostante il report diffuso dalla Fiorentina non parlasse di complicazioni particolari. La futura moglie del numero 10 viola, l'ex Miss Italia Rachele, ha risposto in maniera stizzita ad un commento sarcastico di un tifoso sotto al post che vi riportiamo in calce:"Gaetano non vede l’ora di tornare in campo, voi falsi tifosi non sapete cosa vuol dire stare fermo un mese, ma soprattutto non sapete niente sul trauma che ha avuto, quindi ancor di più Vergogna!".