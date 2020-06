La Fiorentina continua a seguire Andersen del Lione, difensore ex Samp che potrebbe dare alla retroguardia viola quella qualità in più che serve. Come riporta La Nazione, le due parti trattano e l'operazione è fattibile, anche se le richieste dei transalpini sono molto alte, visto che non sembrano intenzionate a scendere sotto i 20 milioni di euro. Molto più facile, invece, trovare l'accordo per l'ingaggio del giocatore.