Andrea Della Valle è arrivato a Firenze, entrato al Centro Sportivo dall'ingresso su Viale Malta. Il Presidente della Fiorentina rimarrà nelle strutture in attesa dell'allenamento previsto per il tardo pomeriggio. Incontrerà la squadra e lo staff, conoscendo i nuovi acquisti e caricando la rosa in vista della prossima stagione. Presente Giancarlo Antognoni, al momento. Lo riporta Radio Bruno.