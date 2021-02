C'è attesa riguardo alle sorti di Nikola Milenkovic per la trasferta di domenica contro la Sampdoria. Il difensore serbo, infatti, sta aspettando l'esito del ricorso presentato dalla Fiorentina per le due giornate di squalifica affibbiategli dopo lo scontro con Belotti di quasi due settimane fa. La risposta in questione arriverà nella giornata di domani. A scriverlo è il Corriere dello Sport.