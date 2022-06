Il possibile scudetto del 1982, perso dalla Fiorentina all’ultima giornata contro la Juventus, fa ancora male a Giancarlo Antognoni. Quest’oggi l’ex capitano e bandiera dei viola, in una lunga intervista a La Repubblica, è tornato a parlare di quel pomeriggio a Cagliari che a quanto pare è stato possibile dimenticare solo grazie alla successiva vittoria del Mondiale spagnolo. Questo un estratto delle sue parole:



“Il Mondiale è stato un risarcimento parziale. Quello scudetto perso con la Fiorentina all’ultima giornata a Cagliari fa ancora male. Giocammo male quella partita, ma penso che avremmo meritato almeno di arrivare allo spareggio. Le settimane del Mondiale invece sono state per me piene di alti e bassi. Col Brasile l’arbitro ha annullato un mio gol regolare, ci tenevo a dare il mio contributo. Per questo in semifinale con la Polonia ho forzato quel tiro, volevo segnare. Però al posto del pallone ho colpito il piede del difensore e addio finale”.