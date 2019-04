Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato in conferenza stampa, presentando il nuovo allenatore della viola Vincenzo Montella: "Saluto Pioli che ha lavorato bene in questo anno e mezzo alla Fiorentina. A lui i migliori auguri per il futuro. La scelta di Vincenzo è la dimostrazione che volevamo un allenatore di spessore. I tifosi sono in subbuglio, ma fino alla fine del campionato potremo vedere una Fiorentina competitiva".