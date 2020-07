Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, parla a Sky Sport prima della sfida contro l'Inter: "Iachini? Se ne parla tutti i giorni, rimane il nostro tecnico in questo momento e speriamo possa proseguire. Ne discuteremo a fine stagione, tra dieci giorni".



GLI OBIETTIVI - "Ogni anno cerchiamo di migliorare la classifica, quest'anno è stata un'annata particolare condizionata dal Covid19 e dall'ingresso della famiglia Commisso in società. L'obiettivo è entrare in Europa, vogliamo fare una squadra forte tenendo i nostri gioielli. Chiesa e Castrovilli sono molto richiesti, a noi fa piacere, ma se vogliamo puntare a qualcosa di concreto dobbiamo tenerli".