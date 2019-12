Giancarlo Antognoni, team manager della Fiorentina, ha parlato a margine di un evento in consiglio comunale a Firenze:



Inter? "Ormai per noi sono tutte difficili le partite. Quella contro i nerazzurri si può classificare come ‘rischiosa’, ma con le grandi squadre abbiamo sempre giocato all’altezza in questo campionato. Ce la siamo sempre giocata, a prescindere dal risultato. La gara è difficile ma non proibitiva. Dobbiamo finire prima di Natale nel modo migliore, le partite contro Inter e Roma sono importanti per noi per vari motivi. Non solo per la classifica ma anche per dimostrare che la Fiorentina non è quella vista nell’ultimo periodo."



Pezzella e Ribery? "Su Pezzella siamo ottimisti, su Ribery un po’ meno. Aspettiamo fino a domenica, c’è ancora la possibilità di recuperarli tutti e due."