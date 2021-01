Prima della sfida con il Napoli, il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni è intervenuto a Dazn: "Gomez e Pato? In questo momento abbiamo operato più che altro in uscita con quattro giocatori e ora ci stiamo muovendo per far entrare qualcuno che migliori questa rosa. I nomi fatti sono interessanti, ma valutiamo attentamente dove c'è possibilità. Gennaio non è un mese facile per comprare e cercare giocatori, però ci stiamo muovendo per questo. Il pensiero di Commisso sullo stadio? E' rimasto deluso da questa vicenda. Ci stiamo preoccupando un po' anche per il centro sportivo, ma se riusciamo a farlo sarà la cosa migliore per migliorare i nostri giovani e la squadra, il futuro della Fiorentina. E' preoccupato, ma sempre disponibile e concentrato. E battagliero come sempre. Speriamo che anche le istituzioni cambino idea".