Giancarlo Antognoni, team manager della Fiorentina, si è lamentato per alcune scelte arbitrali a Sky Sport dopo la gara del Franchi persa contro il Milan: "Non abbiamo ottenuto punti, ma c'è la prestazione, ci dà la possibilità di proseguire il percorso. C'è rammarico per il risultato e per qualche decisione che secondo noi non è stata molto coerente".



EPISODI - "Sul primo gol, c'è una spinta di Ibrahimovic su Pezzella, lo ha sbilanciato. Il secondo è il fallo laterale cambiato dal quale hanno fatto gol. Sono due episodi da rivedere".



CAMBI TATTICI - "C'è stato questo cambiamento del mister coi quattro dietro e i giocatori tecnici in mezzo. Abbiamo lottato alla pari con la seconda in classifica, il meccanismo è stato positivo. L'unico rimpianto è il risultato".



CASTROVILLI - "Sta giocando bene, stasera ha fatto la sua partita in un ruolo un po' diverso. In quest'annata ha fatto bene, ha fatto quattro gol, qualche assist, siamo contenti di lui".