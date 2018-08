Giancarlo Antognoni, dirigente della Fiorentina, parla in conferenza della scelta di dare la 10 a Marko Pjaca: "Sono qui per presentare un giocatore importante, anche se tutti lo sono. Ma lui di più, per il nostro reparto offensivo è importante perché usa tutti e due i piedi ed è veloce. Ha vinto molto nonostante la giovane età ed è anche vice campione del mondo. Sul numero 10 volevo dire che è giusto che sia finito sulle sue spalle perché è un giocatore che farà divertire il pubblico fiorentino"