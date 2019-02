Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, parla a Teleiride dopo la partita con la Spal: "Capisco il rammarico che ha portato Mattioli a fare quelle dichiarazioni a caldo, poi però il presidente di è scusato chiamando me e Cognigni. Il VAR è importante nel calcio di oggi, molto più veloce, in modo che l'arbitro eviti qualche sbaglio. Noi stiamo andando bene da dopo la sosta, il lavoro di Pioli dà i suoi frutti. Cerchiamo di rimanere attaccati al treno europeo, nonostante ci siano squadre più attrezzate: i primi quattro posti sono delineati, noi dobbiamo posizionarci negli spazi subito dopo. Muriel? Si è inserito bene fin da subito facendo anche gol. Simeone? Ha accettato di giocare meno ma quando entra dà il suo apporto, come ieri quando, con la sua rete, ha chiuso la gara".