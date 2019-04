Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Juventus: "Con la Juve è sempre una partita importante per la Fiorentina, i fiorentini e i tifosi. Non siamo qui in vacanza, ma per fare una partita importante. Vogliamo proseguire con entusiasmo che ha portato l'arrivo di Montella".