Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, parla ai microfoni di Premium Sport prima della partita di oggi contro il Cagliari: "Pioli? C'è la fiducia nei confronti dell'allenatore, chiaramente non solo per quello che ha fatto ma per come ha gestito la situazione non facile quest'anno, credo ci sia la possibilità di prolungare il contratto perché si sta esprimendo a livelli ottimali".