Il Club Manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato in occasione del suo sessantacinquesimo compleanno ai microfoni di Radio Anch'Io Sport: "Il futuro della Fiorentina? È un'annata di transizione perché la squadra è giovane e ha bisogno di tempo. Giustamente Firenze non ha la pazienza di aspettare molto. Quest'anno siamo andati un po' a fasi alterne. Ci possiamo però ritenere soddisfatti per la maturazione di qualche giovane ragazzo che ha raggiunto vertici importanti anche se ci manca qualche punto in classifica a causa dei troppi pareggi. Le prospettive sono però positive, considerando che c'è anche la Coppa Italia da giocarsi, che è il nostro obiettivo primario in questo finale di campionato. Pioli e il suo futuro? Il gioco l'abbiamo visto. La Fiorentina, essendo una squadra giovane, ha espresso un gioco moderno e propositivo. Con una squadra giovane si va incontro anche a inesperienza e a prendere qualche gol di troppo. il suo lavoro è stato positivo, vediamo come va a finire. Io mi auguro che rimanga alla Fiorentina, ma quando le cose non vanno come si vorrebbe al 100%, alla fine può arrivare anche un altro tipo di decisione. L'allenatore moderno ha molta più importanza rispetto ai miei tempi. Io non ho mai pensato di allenare perché non so se avrei avuto le capacità per farlo nel modo giusto".