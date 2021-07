Dopo gli ultimi quattro anni passati come dirigente nel club della sua vita, Giancarlo Antognoni è pronto a dire addio alla Fiorentina. Il suo contratto da club manager è scaduto e la società viola non ha intenzione di confermarlo. Secondo La Gazzetta dello Sport, nella giornata di domani Antognoni si troverà con il direttore generale Barone e verrà formalizzato il suo addio. Per lui si prospetta un ritorno con la Federcalcio.