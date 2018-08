Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato in un'intervista a Tuttosport: “Ronaldo? Nessuno poteva immaginare che venisse. Brava Juve, d’altronde è l’unico club italiano che poteva riuscirci. E’ un affare da ogni punto di vista. E ne beneficerà pure tutto il nostro movimento. C'è chi critica l'operazione per l'età del portoghese? Non scherziamo. Non credo che lui farà 50 gol come nelle passate stagioni, le difese italiane sono forti e preparate, ma Ronaldo è ancora fra i tre più forti al mondo. Ha 33 anni ma non li dimostra. E se avessi potuto io l’avrei preso eccome (ride)".