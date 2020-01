Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a Rai Sport prima del match contro l'Inter: "Castrovilli? Ha preso una pallonata, ora è tranquillo. Lo aspettiamo per le prossime partite".



COPPA ITALIA - "Sì, è un obiettivo ed è una partita diversa dalle altre. Ce la giochiamo in 90 minuti salvo supplementari contro una grande squadra. L'Inter è in buon periodo, ma anche noi".



IACHINI - "E' una squadra più determinata, è cambiato lo spirito. Quando ottieni risultati con squadre importanti come Napoli e Atalanta ottieni fiducia, così abbiamo l'opportunità di esprimerci meglio".



VLAHOVIC - "Un giocatore moderno, forte fisicamente e con un ottimo sinistro. E' giovane, ha dimostrato di essere valido e ce lo teniamo. In campionato ha segnato contro l'Inter, speriamo si possa ripetere stasera. Sappiamo che sarà difficile, ma non impossibile".



INTER - "Anche noi siamo meravigliati della formazione di Conte, stasera vuole vincere e si è sbilanciato. Ma a volte le tattiche ci permettono di offendere nel modo migliore. Non bisogna far arrivare rifornimenti davanti".