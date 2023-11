Nel pre partita della gara contro il Milan è arrivata un'importante apertura della Fiorentina al progetto di rifacimento del comune di Firenze dello stadio Franchi. Un qualche cosa di improvviso se pensiamo alle dure prese di posizione arrivate nei mesi precedenti per quanto concerne tale iniziativa. Il Corriere Fiorentino in edicola stamani prova a disegnare i motivi di tale apertura. due sono i punti focali: "la necessità assoluta di trovare uno stadio in cui far giocare la squadra nei prossimi due anni di lavori e l’occasione di poter arrivare a una concessione lunga nel tempo e vantaggiosa dal punto di vista economico. Per capire se Commisso potrà realmente tornare sui suoi passi e investire denaro fresco sul restyling è ancora presto, di sicuro però l’eventuale arrivo di un evento internazionale come l’Europeo potrebbe portare nuovi introiti e visibilità anche alla stessa Fiorentina"