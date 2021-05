Franck Ribery ha le idee chiare: fin da subito ha mandato messaggi d'amore alla Fiorentina. Quella del francese, come si legge oggi su Repubblica, è un'apertura totale per discutere della permanenza in viola la prossima stagione e ascoltare l'allenatore. Palla adesso alla società viola, che dovrà trovare il modo di chiudere con Ribery.